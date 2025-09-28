Также стало известно о задержании 3 мужчин, которые готовили беспорядки после выборов, передает 24 Канал со ссылкой на полицию Молдовы.
Что известно о задержании мятежников в Молдове?
Среди них – двое братьев, за которыми офицеры следили почти 2 месяца. Они, вероятно, являются сотрудниками силовых структур Приднестровья. По версии следствия, они руководили группами мятежников, отвечали за их координацию и логистику.
Во время обысков у задержанных обнаружили ряд предметов, в частности пиротехнических и воспламеняющихся. Их злоумышленники планировали использовать для запугивания толпы и создания хаоса.
В полиции напомнили, что правоохранители, прокуроры и спецназовцы проводят действия в рамках уголовного дела, открытого по факту подготовки к дестабилизации и массовым беспорядкам сразу после завершения выборов и во время завтрашнего протеста в столице.
Заметим, что лидер пророссийских сил в Молдове Игорь Додон уже заявил журналистам, что на парламентских выборах победит его партия "Патриотический блок". Политик анонсировал на 12:00 29 сентября "мирный протест" и добавил, что "надо защитить победу".
Обратите внимание! После обработки 77, 13 процента бюллетеней лидирует правящая партия Санду "Действие и Солидарность, на втором месте – пророссийская партия "Патриотический блок". Разрыв составляет 17 процентов голосов.
Что известно о ситуации вокруг выборов в Молдове?
- 15 сентября президент страны Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы. По словам политика, оккупанты используют священников и сети ботов для распространения дезинформации.
- Основные нарративы российской пропаганды в Молдове охватывают делегитимизацию европейского выбора страны, нагнетание страха перед интеграцией в НАТО/ЕС и создание образа Украины как угрозы.
- Президент Молдовы Майя Санду предупредила, что Россия может использовать Молдову для вторжения в Одесскую область и пытается повлиять на парламентские выборы через подкуп голосов и дезинформацию.
- Накануне выборов российская служба внешней разведки заявила о якобы подготовке НАТО к военной оккупации Молдовы для поддержки антироссийской политики. В Москве также утверждали, что после выборов в Молдове могут быть организованы провокации, которые приведут к необходимости введения европейских войск.
- Президент Зеленский предупредил о возможных рисках из Приднестровья для Украины в случае победы пророссийских сил на парламентских выборах в Молдове.