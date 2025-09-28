Также стало известно о задержании 3 мужчин, которые готовили беспорядки после выборов, передает 24 Канал со ссылкой на полицию Молдовы.

Что известно о задержании мятежников в Молдове?

Среди них – двое братьев, за которыми офицеры следили почти 2 месяца. Они, вероятно, являются сотрудниками силовых структур Приднестровья. По версии следствия, они руководили группами мятежников, отвечали за их координацию и логистику.

Во время обысков у задержанных обнаружили ряд предметов, в частности пиротехнических и воспламеняющихся. Их злоумышленники планировали использовать для запугивания толпы и создания хаоса.

В полиции напомнили, что правоохранители, прокуроры и спецназовцы проводят действия в рамках уголовного дела, открытого по факту подготовки к дестабилизации и массовым беспорядкам сразу после завершения выборов и во время завтрашнего протеста в столице.

Заметим, что лидер пророссийских сил в Молдове Игорь Додон уже заявил журналистам, что на парламентских выборах победит его партия "Патриотический блок". Политик анонсировал на 12:00 29 сентября "мирный протест" и добавил, что "надо защитить победу".

Обратите внимание! После обработки 77, 13 процента бюллетеней лидирует правящая партия Санду "Действие и Солидарность, на втором месте – пророссийская партия "Патриотический блок". Разрыв составляет 17 процентов голосов.

