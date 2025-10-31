В церемонии примут участие президент страны Майя Санду и председатель парламента Игорь Гросу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deschide и Reuters.
Что известно о новом правительстве Молдовы?
Официально правительство приступит к работе после церемонии, что начнется в 10:00 в президентской резиденции в Кишиневе. В ней примут участие Майя Санду и председатель парламента Игорь Гросу.
Новый кабинет получил поддержку 55 депутатов. После принятия присяги члены правительства сразу приступят к выполнению своих обязанностей.
Reuters отмечает, что Александру Мунтяну – проевропейский экономист, который ранее не занимал государственных должностей. До назначения он более двух десятилетий работал в финансовой сфере за рубежом и основал собственную инвестиционную компанию.
Новый премьер заявил, что продолжит курс предыдущего правительства на евроинтеграцию и реализацию экономических реформ. Среди главных приоритетов он назвал обеспечение стабильности, борьбу с коррупцией и улучшение условий для инвесторов.
Назначение Мунтяну произошло после отставки предыдущего кабинета, который ушел из-за политических разногласий. Формирование нового правительства рассматривают как попытку усилить доверие к проевропейскому курсу страны накануне дальнейших переговоров с ЕС.
Состав нового правительства Мунтяну / Alexandru Munteanu в Facebook
Что известно о Мунтяне, и какова его связь с Украиной?
61-летний экономист и предприниматель родился в Кишиневе. Он получал образование в Московском государственном университете и Колумбийском университете.
Мунтяну основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners, которая работает в Молдове, Украине и Беларуси.
Новоназначенный премьер-министр ранее работал в Национальном банке Молдовы, банке Crédit Lyonnais в Париже и 10 лет во Всемирном банке, где отвечал за проекты в Африке и на Ближнем Востоке.
Последние 20 лет он жил в Украине, а после начала российской агрессии в 2022 году переехал в Бухарест.