Об этом 24 Каналу сообщили осведомленные источники в ГУР МО.

Что Россия задумала в Приднестровье?

Источники рассказали 24 Каналу, что на территории так называемой Приднестровской Молдавской Республики усилены мобилизационные мероприятия. Так, в военные формирования квазиобразования вызывают резервистов, а на складах расконсервируют вооружение.

Также в Приднестровье уже развернули производство БПЛА и центры обучения операторов дронов.

Активные меры, которые реализует Кремль, направлены на усиление российского присутствия в Приднестровье, которую Москва использует для дестабилизации ситуации в Молдове и создании точки напряжения на границе с украинскими южными областями – риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины растет,

– отметили собеседники.

По данным источников, для реализации своих намерений Москва перебрасывает в Приднестровье агентов спецслужб, на которых лежит задача усилить кризисные явления, сеять хаос путем информационных операций, совершать провокации, проводить диверсионную работу.

"После прекращения поставок от "Газпрома" в начале 2025 года зависимое от российского газа Приднестровье спасли от коллапса власти Молдовы – критически важный энергоресурс в так называемую ПМР продает "Молдовагаз"", – объяснили собеседники.

Источники в ГУР отметили, что приведенный сейчас фокус внимания Кремля на Приднестровье знаменует начало гибридной операции России, связанной с проведением так называемых "выборов президента ПМР" в 2026 году.

Так, операция России имеет целью снова присадить Тирасполь на иглу бесплатного российского газа, поднять имидж пророссийских главарей, а также скрыто нарастить военный контингент России в Приднестровье, чтобы в нужный Кремлю момент все накопленные силы и ресурсы были готовы к военной эскалации.

