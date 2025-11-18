Почему Россия провоцирует газовый кризис в Приднестровье?

Россия провоцирует гуманитарный кризис в непризнанном Приднестровье, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в стране и препятствовать инициативам по реинтеграции региона в Молдову. Об этом 24 Канал пообщался с экспертами в сферах энергетики и аналитиком.

Смотрите также Без света и тепла зимой: грозит ли Приднестровью повторение энергетического кризиса

Обострение газового вопроса накануне зимы направлено на разжигание недовольства по обе стороны реки Днестр, говорит аналитик Михай Исак. Учитывая то, что парламентское большинство в Молдове сейчас состоит из проевропейских депутатов, Москва ищет другие пути для дестабилизации страны.

Михай Исак аналитик по внешней политике телеканала TVR Moldova Маловероятно, что в ближайшие несколько месяцев россияне могут попытаться инициировать государственный переворот на парламентском уровне. Поэтому они пытаются создать кризис в разных частях Республики Молдова: от Приднестровья до Гагаузии. Россияне сейчас пытаются разжечь новый кризис, который может нарушить политический процесс в Республике Молдова.

Аналитик Михай Исак говорит, что сейчас в политических и экспертных кругах Молдовы продолжается широкое обсуждение перспективы переговоров относительно будущего статуса Приднестровья. От власти Молдовы на пути к евроинтеграции ожидают увеличения активности в этом вопросе, а Россия пытается ему противодействовать.

Пророссийские силы в Республике Молдова используют любые необходимые средства, чтобы подорвать любое решение или инициативу, которая могла бы сблизить две стороны. Итак, Россия использует население Приднестровья, населения региона, находящегося под незаконной российской военной оккупацией, как пушечное мясо против Кишинева, использует их страдания,

– отмечает аналитик.

Заметим! Непризнанное Приднестровье второй раз за 2025 год может испытать гуманитарный кризис из-за проблем с поставками газа. Самопровозглашенное государство не способно обеспечить себя ресурсами.

Что сейчас происходит в политической жизни Молдовы?

После осенних парламентских выборов в Молдове победила проевропейская партия действующего президента Майи Санду "Действие и солидарность". Новосформированное правительство также продолжило курс на сближение с Европейским Союзом.

Пророссийская оппозиция проиграла, поэтому Россия стремится создать новые проблемы для проевропейского правительства Молдовы, говорит аналитик Михай Исак.

В конце этого месяца у нас состоятся выборы в так называемый Парламент Приднестровья, и этот период Россия и пророссийские пропагандистские СМИ используют для критики европейской интеграции Молдовы и ее решений поддержать Украину. Также в ближайшие месяцы состоятся выборы в так называемом регионе Гагаузия, очень пророссийском. Это будет еще одной точкой давления, которую Россия будет использовать для создания проблем между Кишиневом и отдаленными регионами,

– отмечает Михай Исак.

Влияние на Приднестровье со стороны России ослабевает, учитывая рост зависимости региона от торговли с Евросоюзом, а также запоздалую реакцию Москвы на газовый кризис в январе 2025 года. В то же время Молдова работает над укреплением своей энергетической безопасности.

С экономической точки зрения, Приднестровье зависит от рынка Европейского Союза. Потому что страны ЕС являются важнейшим рынком для всей продукции, производимой в Приднестровье. Также благодаря поддержке Европейского Союза и особенно Румынии, Республика Молдова станет менее зависимой от электроэнергии из Приднестровского региона. Быстрыми темпами строят линии электропередач в Румынию,

– говорит аналитик.

Завершение работ и готовность для коммерческого и бытового использования ожидают через несколько месяцев.

Какова ситуация с газом в Приднестровье?

После газового кризиса в январе 2025 года, когда Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, Приднестровье перешло на поставки от венгерской компании MET Group. Оплачивать эти счета должна Россия, однако в ноябре платеж задержали, и регион получает недостаточные для отопительного сезона объемы газа.

Из-за этого, по данным медиа МОСТ от 14 ноября, в Приднестровье действует режим экономии газа:

приостановили работу крупные предприятия региона;

Молдавская государственная районная электростанция перешла на уголь;

на местных метановых заправках появились очереди.

В комментарии 24 Канала эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев сказал, что со времени январского газового кризиса в Приднестровье ничего не сделали для улучшения ситуации и избежания проблем в будущем.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Руководство этой непризнанной территории ничего не делало и не собирается делать для того, чтобы обезопасить своих граждан от повторения такого кризиса. У них была возможность в межсезонье приобрести оборудование для того, чтобы обеспечить возможность генерации необходимого количества электрической и тепловой энергии для регионов, наиболее пострадавших во время прошлого этого кризиса.

Комментируя ситуацию в Приднестровье эксперт Владимир Омельченко отметил, что в условиях полной зависимости от России этот регион всегда будет находиться под угрозой гуманитарного кризиса.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Пока присутствует российский интерес в этом приднестровском анклаве, до тех пор там будут проблемы. Российское политическое руководство на этом и играет, чтобы создать гуманитарный кризис, а потом обвинить в этом Кишинев. Сейчас у них проблемы, у Газпрома проблемы. Они видят, что эта схема поддержки Приднестровья ничего не приносит, и решили напрячь ситуацию.

Что известно о январском газовом кризисе в Приднестровье?