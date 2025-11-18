Чому Росія провокує газову кризу в Придністров’ї?

Росія провокує гуманітарну кризу в невизнаному Придністров’ї, аби дестабілізувати політичну ситуацію в країні й перешкоджати ініціативам з реінтеграції регіону до Молдови. Про це 24 Канал поспілкувався з експертами у сферах енергетики та аналітиком.

Загострення газового питання напередодні зими спрямоване на розпалювання невдоволення по обидва боки річки Дністер, каже аналітик Міхай Ісак. З огляду на те що парламентська більшість у Молдові нині складається з проєвропейських депутатів, Москва шукає інших шляхів для дестабілізації країни.

Міхай Ісак аналітик із зовнішньої політики телеканалу TVR Moldova Малоймовірно, що в найближчі кілька місяців росіяни можуть спробувати ініціювати державний переворот на парламентському рівні. Тож вони намагаються створити кризу в різних частинах Республіки Молдова: від Придністров'я до Гагаузії. Росіяни зараз намагаються розпалити нову кризу, яка може порушити політичний процес у Республіці Молдова.

Аналітик Міхай Ісак говорить, що нині в політичних та експертних колах Молдови триває широке обговорення перспективи переговорів щодо майбутнього статусу Придністров’я. Від влади Молдови на шляху до євроінтеграції очікують збільшення активності в цьому питанні, а Росія намагається йому протидіяти.

Проросійські сили в Республіці Молдова використовують будь-які необхідні засоби, щоб підірвати будь-яке рішення чи ініціативу, яка могла б зблизити дві сторони. Отже, Росія використовує населення Придністров'я, населення регіону, що знаходиться під незаконною російською військовою окупацією, як гарматне м’ясо проти Кишинева, використовує їхні страждання,

– наголошує аналітик.

Зауважимо! Невизнане Придністров’я вдруге за 2025 рік може зазнати гуманітарної кризи через проблеми з постачанням газу. Самопроголошена держава не здатна забезпечити себе ресурсами.

Що зараз відбувається в політичному житті Молдови?

Після осінніх парламентських виборів у Молдові перемогла проєвропейська партія чинної президентки Маї Санду "Дія і солідарність". Новосформований уряд також продовжив курс на зближення з Європейським Союзом.

Проросійська опозиція програла, тож Росія прагне створити нові проблеми для проєвропейського уряду Молдови, говорить аналітик Міхай Ісак.

Наприкінці цього місяця у нас відбудуться вибори до так званого Парламенту Придністров'я, і цей період Росія та проросійські пропагандистські ЗМІ використовують для критики європейської інтеграції Молдови та її рішень підтримати Україну. Також найближчими місяцями відбудуться вибори в так званому регіоні Гагаузія, дуже проросійському. Це буде ще однією точкою тиску, яку Росія використовуватиме для створення проблем між Кишиневом та віддаленими регіонами,

– зазначає Міхай Ісак.

Вплив на Придністров’я з боку Росії слабшає з огляду на зростання залежності регіону від торгівлі з Євросоюзом, а також запізнілу реакцію Москви на газову кризу в січні 2025 року. Водночас Молдова працює над зміцненням своєї енергетичної безпеки.

З економічного погляду, Придністров'я залежить від ринку Європейського Союзу. Тому що країни ЄС є найважливішим ринком для всієї продукції, що виробляється в Придністров'ї. Також завдяки підтримці Європейського Союзу та особливо Румунії, Республіка Молдова стане менш залежною від електроенергії з Придністровського регіону. Швидкими темпами будують лінії електропередач до Румунії,

– говорить аналітик.

Завершення робіт і готовність для комерційного та побутового використання очікують за кілька місяців.

Яка ситуація з газом у Придністров’ї?

Після газової кризи у січні 2025 року, коли Україна припинила транзит російського газу через свою територію, Придністров’я перейшло на постачання від угорської компанії MET Group. Оплачувати ці рахунки має Росія, проте в листопаді платіж затримали, і регіон отримує недостатні для опалювального сезону обсяги газу.

Через це, за даними медіа МОСТ від 14 листопада, у Придністров’ї діє режим економії газу:

призупинили роботу великі підприємства регіону;

Молдавська державна районна електростанція перейшла на вугілля;

на місцевих метанових заправках з’явилися черги.

У коментарі 24 Каналу експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев сказав, що від часу січневої газової кризи в Придністров’ї нічого не зробили для покращення ситуації й уникнення проблем у майбутньому.

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Керівництво цієї невизнаної території нічого не робило й не збирається робити для того, щоб убезпечити своїх громадян від повторення такої кризи. У них була можливість у міжсезоння придбати обладнання для того, щоб забезпечити можливість генерації необхідної кількості електричної й теплової енергії для регіонів, які найбільше постраждали під час минулої цієї кризи.

Коментуючи ситуацію в Придністров’ї експерт Володимир Омельченко зауважив, що в умовах повної залежності від Росії цей регіон завжди перебуватиме під загрозою гуманітарної кризи.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Поки присутній російський інтерес у цьому придністровському анклаві, доти там будуть проблеми. Російське політичне керівництво на цьому й грає, щоб створити гуманітарну кризу, а потім звинуватити в цьому Кишинів. Зараз у них проблеми, у Газпрому проблеми. Вони бачать, що ця схема підтримки Придністров’я нічого не приносить, і вирішили напружити ситуацію.

Що відомо про січневу газову кризу в Придністров’ї?