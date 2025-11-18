Чому Росія провокує газову кризу в Придністров’ї?
Росія провокує гуманітарну кризу в невизнаному Придністров’ї, аби дестабілізувати політичну ситуацію в країні й перешкоджати ініціативам з реінтеграції регіону до Молдови. Про це 24 Канал поспілкувався з експертами у сферах енергетики та аналітиком.
Загострення газового питання напередодні зими спрямоване на розпалювання невдоволення по обидва боки річки Дністер, каже аналітик Міхай Ісак. З огляду на те що парламентська більшість у Молдові нині складається з проєвропейських депутатів, Москва шукає інших шляхів для дестабілізації країни.
Малоймовірно, що в найближчі кілька місяців росіяни можуть спробувати ініціювати державний переворот на парламентському рівні. Тож вони намагаються створити кризу в різних частинах Республіки Молдова: від Придністров'я до Гагаузії. Росіяни зараз намагаються розпалити нову кризу, яка може порушити політичний процес у Республіці Молдова.
Аналітик Міхай Ісак говорить, що нині в політичних та експертних колах Молдови триває широке обговорення перспективи переговорів щодо майбутнього статусу Придністров’я. Від влади Молдови на шляху до євроінтеграції очікують збільшення активності в цьому питанні, а Росія намагається йому протидіяти.
Проросійські сили в Республіці Молдова використовують будь-які необхідні засоби, щоб підірвати будь-яке рішення чи ініціативу, яка могла б зблизити дві сторони. Отже, Росія використовує населення Придністров'я, населення регіону, що знаходиться під незаконною російською військовою окупацією, як гарматне м’ясо проти Кишинева, використовує їхні страждання,
– наголошує аналітик.
Зауважимо! Невизнане Придністров’я вдруге за 2025 рік може зазнати гуманітарної кризи через проблеми з постачанням газу. Самопроголошена держава не здатна забезпечити себе ресурсами.
Що зараз відбувається в політичному житті Молдови?
Після осінніх парламентських виборів у Молдові перемогла проєвропейська партія чинної президентки Маї Санду "Дія і солідарність". Новосформований уряд також продовжив курс на зближення з Європейським Союзом.
Проросійська опозиція програла, тож Росія прагне створити нові проблеми для проєвропейського уряду Молдови, говорить аналітик Міхай Ісак.
Наприкінці цього місяця у нас відбудуться вибори до так званого Парламенту Придністров'я, і цей період Росія та проросійські пропагандистські ЗМІ використовують для критики європейської інтеграції Молдови та її рішень підтримати Україну. Також найближчими місяцями відбудуться вибори в так званому регіоні Гагаузія, дуже проросійському. Це буде ще однією точкою тиску, яку Росія використовуватиме для створення проблем між Кишиневом та віддаленими регіонами,
– зазначає Міхай Ісак.
Вплив на Придністров’я з боку Росії слабшає з огляду на зростання залежності регіону від торгівлі з Євросоюзом, а також запізнілу реакцію Москви на газову кризу в січні 2025 року. Водночас Молдова працює над зміцненням своєї енергетичної безпеки.
З економічного погляду, Придністров'я залежить від ринку Європейського Союзу. Тому що країни ЄС є найважливішим ринком для всієї продукції, що виробляється в Придністров'ї. Також завдяки підтримці Європейського Союзу та особливо Румунії, Республіка Молдова стане менш залежною від електроенергії з Придністровського регіону. Швидкими темпами будують лінії електропередач до Румунії,
– говорить аналітик.
Завершення робіт і готовність для комерційного та побутового використання очікують за кілька місяців.
Яка ситуація з газом у Придністров’ї?
Після газової кризи у січні 2025 року, коли Україна припинила транзит російського газу через свою територію, Придністров’я перейшло на постачання від угорської компанії MET Group. Оплачувати ці рахунки має Росія, проте в листопаді платіж затримали, і регіон отримує недостатні для опалювального сезону обсяги газу.
Через це, за даними медіа МОСТ від 14 листопада, у Придністров’ї діє режим економії газу:
- призупинили роботу великі підприємства регіону;
- Молдавська державна районна електростанція перейшла на вугілля;
- на місцевих метанових заправках з’явилися черги.
У коментарі 24 Каналу експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев сказав, що від часу січневої газової кризи в Придністров’ї нічого не зробили для покращення ситуації й уникнення проблем у майбутньому.
Керівництво цієї невизнаної території нічого не робило й не збирається робити для того, щоб убезпечити своїх громадян від повторення такої кризи. У них була можливість у міжсезоння придбати обладнання для того, щоб забезпечити можливість генерації необхідної кількості електричної й теплової енергії для регіонів, які найбільше постраждали під час минулої цієї кризи.
Коментуючи ситуацію в Придністров’ї експерт Володимир Омельченко зауважив, що в умовах повної залежності від Росії цей регіон завжди перебуватиме під загрозою гуманітарної кризи.
Поки присутній російський інтерес у цьому придністровському анклаві, доти там будуть проблеми. Російське політичне керівництво на цьому й грає, щоб створити гуманітарну кризу, а потім звинуватити в цьому Кишинів. Зараз у них проблеми, у Газпрому проблеми. Вони бачать, що ця схема підтримки Придністров’я нічого не приносить, і вирішили напружити ситуацію.
Що відомо про січневу газову кризу в Придністров’ї?
- Під час попередньої енергетичної кризи в Придністров’ї близько 350 тисяч жителів у січні залишалися без стабільного постачання світла та тепла.
- Після припинення транзиту російського газу через Україну, офіційний уряд Молдови не погодився на альтернативний маршрут через Балкани, якого вимагала Росія. Газпром же припинив постачати газ до Придністров'я з 1 січня, посилаючись не на проблеми з транзитом, а на "невиконання платіжних зобов'язань" з боку Молдови.
- Річ у тім, що з 2006 року самопроголошена держава користувалася російським газом, проте сплачені за нього гроші йшли до місцевого бюджету, а не Газпрому. Тож Росія приписує борги Тирасполя Молдові, але Кишинів відмовляється оплачувати заборгованість Придністров’я.
- У січні 2025 року, коли Росія припинила постачання газу до невизнаної республіки, Тирасполь відмовився від допомоги Молдови в закупівлі газу на європейських ринках. Керівництво утворення чекало на відновлення постачання Росією, проте допомога звідти надійшла останньою – через місяць після початку кризи.
- Проблему з газом для Придністров’я тоді розв’язали через схему постачання через угорську компанію MET Group, проте все залежить від регулярності сплати Росією за нього.