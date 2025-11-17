Яка газова криза у Придністров'ї?

Про це повідомляють інформаційні ресурси регіону, передає 24 Канал з посиланням на МОСТ.

За їхньою інформацією, ще 13 листопада через скорочення постачання газу зупинилися великі підприємства Придністров'я, які потребують багато енергії для роботи. Серед них:

Тиротекс;

ММЗ;

Молдавізоліт.

Також джерела повідомляють, що на газових заправках виникли черги.

А 14 листопада з'явилася інформація про те, що ключова електростанція регіону – Молдовська ДРЕС – змушена була перейти на вугілля. Це пов'язують з обмеженими об'ємами газу, які надходять у Придністров'я.

Ресурси зазначають, що дефіцит викликаний затримкою платежів за газ, які здійснює Росія.

Черговий платіж за газ для придністровського регіону знову затримується. Через це найближчими днями, а можливо й тижнями, регіону доведеться економити газ,

– додає МОСТ.

Варто знати! Тим часом влада невизнаної республіки ситуацію з нестачею газу офіційно не коментує.

Чому це не перша газова криза?

Придністров'я вже не вперше страждає від дефіциту газу. У жовтні регіон змушений був обмежити споживання газу знову ж таки через труднощі з оплатою. Вони призвели до скорочення щоденних постачань з 3,1 мільйона до 1,2 мільйона кубометрів.

Тоді віцепрем'єр-міністр Молдови Роман Рошка застеріг, що Придністров'я опинилося на межі вичерпання запасів газу, та запропонував допомогу для подолання дефіциту. Однак влада регіону проігнорувала пропозицію про підтримку.

Так вже 17 жовтня керівник Moldovagaz Вадим Чебан оголосив про відновлення постачань газу до Придністров'я, пише Reuters.

З 17 жовтня повномасштабні поставки природного газу до регіону Придністров’я відновляться відповідно до контрактних обсягів, необхідних для забезпечення потреб усіх споживачів,

– зазначив Чебан.

Важливо! Це дозволило не лише повернути гарячу воду у домівки жителів регіону, але й розпочати підготовку до опалювального сезону.

Що відомо про постачання газу в Придністров'я?