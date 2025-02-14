Як Придністров’я отримує газ зараз

Постачання газу на територію невизнаної республіки стало можливим, завдяки російському кредиту, повідомив у своїх соцмережах невизнаний лідер Придністров’я Вадим Красносельський, передає 24 Канал.

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Сьогодні у Придністров’я зайшов газ. Дана поставка стала можливою завдяки російській кредитній допомозі та клопіткій, скрупульозній, злагодженій роботі команди Міністерства енергетики Росії,

– заявив невизнаний лідер Придністров’я.

У своєму повідомленні Красносельський неодноразово подякував російським високопосадовцям за підтримку "у надскладній енергетичній ситуації".

Зверніть увагу! Як повідомляє видання Newsmaker, 13 лютого угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG оголосила про постачання газу на територію Придністров’я.

Як Придністров’я отримувало газ раніше

Після припинення транзиту через територію України, Придністров’я, фактично, залишилося без газу. ЄС вирішив надати допомогу невизнаній республіці.

До 10 лютого Придністров’я отримувало газ, завдяки першому траншу європейської допомоги. Згодом, лідер невизнаної республіки заявив про те, що паливо надходитиме на придністровську територію уже за рахунок російського кредиту.

Зауважте! ЄС мав сприяти постачанню газу у Придністров'я з 1 по 10 лютого. Домовленостей про подальші дії не було.