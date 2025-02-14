Які країни потрапили у зону ризику

Трамп підписав меморандум, доручивши команді розрахувати мита, що відповідатимуть ставкам інших країн. До списку цільових країн увійшли Китай, Японія, Південна Корея та ЄС, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Мита, які введе Трамп, відповідатимуть вищим ставкам інших країн і будуть спрямовані на протидію обтяжливим регуляціям, ПДВ, субсидіям та валютним політикам, що ускладнюють експорт американської продукції.

Цей указ не вводить нові мита, а лише запускає розслідування щодо іноземних тарифів на американські товари та можливих заходів у відповідь.

Говард Латнік, кандидат на посаду міністра торгівлі, заявив, що адміністрація розглядатиме кожну країну окремо, а дослідження завершать до 1 квітня.

Вони фактично не дають нам вести бізнес. Тож ми встановимо для цього справедливу цифру. Ми здатні точно визначити вартість цих немонетарних торгівельних бар'єрів,

– заявив Трамп.

Представник Білого дому, який виступив перед журналістами напередодні заходу Трампа в Овальному кабінеті, повідомив, що адміністрація спершу вивчить країни з найбільшими торгівельними профіцитами та найвищими тарифами.

Чи готовий Трамп знизити мита

Оголошення Трампа, ймовірно, мало на меті старт переговорів з іншими країнами. Білий дім зазначив, що Трамп готовий знизити мита, якщо інші країни зроблять те саме, а нові тарифи будуть адаптовані індивідуально.

Ми з полегшенням сприймаємо те, що адміністрація не поспішає запроваджувати нові тарифи, і вітаємо більш зважений, міжвідомчий підхід президента. Ідеально, якщо цей процес приведе до співпраці з торговими партнерами задля зниження їхніх мит і торгових бар’єрів, а не до підвищення наших,

– заявила віцепрезидентка з глобальної торгівлі Національної ради зовнішньої торгівлі Тіффані Сміт.

У понеділок Трамп заявив про розгляд можливості введення окремих мит на автомобілі, напівпровідники та фармацевтичну продукцію, а в четвер підтвердив, що тарифи на автомобілі будуть запроваджені найближчим часом.

Чи слід серйозно сприймати погрози Трампа

Джош Ліпскі, директор Центру геоекономіки Атлантичної ради, зазначив, що ці заходи слід сприймати дуже серйозно і додав, що всі країни отримали попередження. Він також зазначив, що введення взаємних тарифів у такому масштабі потребує конкретних дій.

Експерти вважають, що розробка взаємних тарифів, яку планує Трамп, є складним завданням для його команди, що пояснює відсутність рішень раніше цього тижня.