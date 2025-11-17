Какой газовый кризис в Приднестровье?
Об этом сообщают информационные ресурсы региона, передает 24 Канал со ссылкой на МОСТ.
По их информации, еще 13 ноября из-за сокращения поставок газа остановились крупные предприятия Приднестровья, которые требуют много энергии для работы. Среди них:
- Тиротекс;
- ММЗ;
- Молдавизолит.
Также источники сообщают, что на газовых заправках возникли очереди.
А 14 ноября появилась информация о том, что ключевая электростанция региона – Молдавская ГРЭС – вынуждена была перейти на уголь. Это связывают с ограниченными объемами газа, которые поступают в Приднестровье.
Ресурсы отмечают, что дефицит вызван задержкой платежей за газ, которые осуществляет Россия.
Очередной платеж за газ для приднестровского региона снова задерживается. Из-за этого в ближайшие дни, а возможно и неделями, региону придется экономить газ,
– добавляет МОСТ.
Стоит знать! Между тем власти непризнанной республики ситуацию с нехваткой газа официально не комментируют.
Почему это не первый газовый кризис?
Приднестровье уже не впервые страдает от дефицита газа. В октябре регион вынужден был ограничить потребление газа опять же из-за трудностей с оплатой. Они привели к сокращению ежедневных поставок с 3,1 миллиона до 1,2 миллиона кубометров.
Тогда вице-премьер-министр Молдовы Роман Рошка предостерег, что Приднестровье оказалось на грани исчерпания запасов газа, и предложил помощь для преодоления дефицита. Однако власти региона проигнорировали предложение о поддержке.
Так уже 17 октября руководитель Moldovagaz Вадим Чебан объявил о возобновлении поставок газа в Приднестровье, пишет Reuters.
С 17 октября полномасштабные поставки природного газа в регион Приднестровья возобновятся в соответствии с контрактными объемами, необходимых для обеспечения потребностей всех потребителей,
– отметил Чебан.
Важно! Это позволило не только вернуть горячую воду в дома жителей региона, но и начать подготовку к отопительному сезону.
Что известно о поставках газа в Приднестровье?
В течение двух недель прошлого января около 350 тысяч жителей Приднестровья оставались без стабильного света и тепла. Длительные перебои начались после того, как Украина не стала продлевать соглашение о транзите российского газа через свою территорию.
Чтобы избежать полного энергетического коллапса, регион перешел на поставки газа от венгерской компании MET. Оплату при этом осуществила дубайская структура, действовавшая от имени России.
В феврале 2025 года Приднестровье получило первые объемы газа в рамках новой схемы, которая стала возможной благодаря российским кредитным ресурсам. Организацию этих поставок координировали "Молдовагаз" и Министерство энергетики России.