Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що малоймовірно, що з боку Молдови на Україну буде наступ. Однак, за його словами, у Придністров'ї є невелика кількість росіян.

"У режимі марш-кидка вони можуть забігти до Одеси, але вони там усі й залишаться", – сказав він.

Загроза нападу на Одесу

Роман Світан припустив, що росіяни можуть кинути кілька тисяч військових на південь України як вони це робили у Куп'янську чи Добропіллі. Це можливо, але, на його думку, проти таких дій противника мали б працювати інші механізми.

Не можна допускати не просто марш-кидок з боку Придністров'я – вони (росіяни – 24 Канал) не повинні навіть вийти звідти. Але був би сенс, якби такі фортифікації будували вздовж кордону із Придністров'ям. Незрозуміло, чому переривають саме Одесу. Не бачу у цьому сенсу, окрім як, можливо, якоїсь корупційної частини,

– висловився він.

Полковник запасу вважає, якщо Одесу штурмуватиме повітряний десант, то "зуби дракона" в цьому не допоможуть. Що ж стосується загрози з моря, то можливе мінування території. Карти мінних полів вже готові для виконання таких завдань.

Важливо! В Одесі посилюють оборону міста через потенційні загрози з боку Росії. У Силах тероборони "Південь" наголосили, що ці укріплення мають превентивний характер і покликані унеможливити будь-які спроби ворожого наступу чи десанту.

Крім того, Україна має достатню кількість авіації, яка не дозволить підійти до Одеси з моря.

Але немає сенсу довкола міста вибудовувати кругову оборону, бо вона має бути фронтальною,

– наголосив Світан.

Він підкреслив, що не можна допустити, аби росіяни підійшли до Одеси, але зараз це малоймовірно, адже оборонна система України значно краща, ніж була у 2022 році.

Росія атакує Одесу: останні новини

Російські війська завдали балістичного удару по цивільній інфраструктурі на Одещині ввечері 23 травня. Внаслідок атаки постраждали дев'ятеро людей, серед яких троє дітей. Частину поранених госпіталізували, один дорослий перебуває у важкому стані. За даними моніторингових каналів, ракета влучила по базі відпочинку в Маяках.

Увечері 25 травня в Одесі пролунали сильні вибухи під час повітряної тривоги. Росія завдала комбінованого удару ракетами та дронами по місту й області. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки та навчальний заклад. Відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

Російські ударні дрони атакували Одеський район, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", магазин та приватні автомобілі. Через атаку постраждали щонайменше восьмеро людей, серед них – дитина. На місцях влучань виникли пожежі, рятувальники та інші екстрені служби ліквідовують наслідки удару.