Глава ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки ворожої атаки.

Скільки людей постраждали на Одещині?

Попередньо, внаслідок удару поранення отримали 9 людей, серед них – 3 дітей віком від 8 до 12 років.

Семеро постраждалих доставлені до лікарень. Стан одного з дорослих лікарі оцінюють як важкий. Діти перебувають у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що близько 20:13 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики з півдня. За кілька хвилин в Одеському районі пролунав вибух, а ще згодом дали відбій.

За даними моніторингових каналів, приліт відбувся у базу відпочинку у Маяках.