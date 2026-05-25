Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Одесі увечері 25 травня?

Як повідомили кореспонденти 24 Каналу, о 22:08 в Одесі пролунав дуже сильний вибух.

Буквально тоді ж Повітряні сили написали про швидкісну ціль, яка прямувала на Одещину.

За даними моніторингових спільнот, мова про балістичну ракету з Криму. Також вони інформували про повторний пуск ракет.

Атака продовжилася, і вже о 22:19 стало відомо про загрозу балістики з російського Таганрога. Втім, і монітори, і ПС повідомили, що ці ракети прямують на Дніпропетровщину.

Проте на Одещині були і "Шахеди".

Відбій на Одещині дали о 22:37.

Які наслідки удару по Одесі сьогодні?

Сергій Лисак з Одеської МВА написав, що пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста.

Вибухова хвиля пошкодила вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч.

Троє людей постраждали, один з них – у важкому стані.

Росія залякує Україну та Захід

Окупанти розганяють ідею, що ЗСУ вдарили по Старобільську на окупованій Луганщині, мовляв, убили там курсантів. Але є свідчення, що ніякі підлітки в коледжі не жили, натомість росіяни розмістили там своїх військових.

25 травня ворог вийшов одразу з двома заявами – Марії Захарової і Сергія Лаврова. Перша сказала, що Росія битиме по Києву у відповідь за Старобільськ.

За її словами, росіяни починають "послідовно завдавати системних ударів по підприємствах українського ВПК, включаючи конкретні місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, які використовує київський режим за сприяння натовських фахівців, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та ціленаведення".

Захарова закликала іноземних дипломатів поїхати з Києва.

А от Лавров увечері поговорив з Марко Рубіо – і теж попередив про "системні удари" по Києву.

Андрій Сибіга назвав ці заяви шантажем. Західні посли сказали, що не бояться погроз і не їхатимуть з української столиці.