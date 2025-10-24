Ранее Мунтяну основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners, которая работает в Молдове, Украине и Беларуси. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на Point.
Что известно о новом молдавском премьер-министре?
Кандидатуру Мунтяну выдвинула партия "Действие и солидарность" (PAS) после консультаций с главой государства.
Санду выразила надежду, что Мунтяну сформирует правительство, которое получит доверие парламента и реализует ключевые задачи. Так, на него возлагают надежды относительно сохранения мира, подготовки к вступлению в ЕС, развития экономики и улучшения благосостояния граждан.
61-летний экономист и предприниматель родился в Кишиневе. Он получал образование в Московском государственном университете и Колумбийском университете.
Новоназначенный премьер-министр ранее работал в Национальном банке Молдовы, банке Crédit Lyonnais в Париже и 10 лет во Всемирном банке, где отвечал за проекты в Африке и на Ближнем Востоке.
Интересно! Последние 20 лет он жил в Украине, а после начала российской агрессии в 2022 году переехал в Бухарест.
Мунтяну также активно участвовал в общественной жизни, возглавляя Американскую торговую палату в Молдове и соучреждая молдавское отделение Alliance Française.
Последние новости Молдовы
Недавно аэропорт Кишинева временно остановил работу из-за обнаружения подозрительного багажа у одного из пассажиров. Спецслужбы расследуют событие как возможную террористическую угрозу.
Молдова продвигается на своем евроинтеграционном пути. Страна присоединилась к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что снизит расходы на международные переводы. Это позволит молдавским экспортерам экономить около 20 миллионов евро ежегодно.
В начале октября в Молдове состоялись выборы. Центральная избирательная комиссия Молдовы обнаружила нарушение Избирательного кодекса партией "Демократия дома", которая проводила скрытую кампанию в TikTok, не задекларировав расходы на продвижение в соцсетях.
Из-за этого результаты партии на выборах может аннулировать Конституционный суд.
Кроме того, PAS указала на видеоролик с участием румынского политика Джордже Симиона, которому запрещен въезд в Молдову, где он агитировал за партию.