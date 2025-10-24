Он добавил, что Турция отстаивала диалог с самого начала и заявляла о возможности справедливого мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hürriyet.
Что Эрдоган заявил о возможности проведения встречи Трампа и Путина в Турции?
Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу (Трампа и Путина – 24 Канал). Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог,
– подчеркнул Эрдоган.
Он напомнил, что Турция с начала войны выступала за диалог и подчеркивала важность достижения справедливого мира.
Эрдоган также подчеркнул, что Анкара поддерживает хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, благодаря чему получила доверие обеих сторон.
"Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества", – подытожил турецкий президент.
Встречу Трампа и Путина перенесли
Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Она планировалась, однако президент США решил, что сейчас она нецелесообразна. Он заявил, что переговоры состоятся позже.
Лидеры договорились о ней после телефонного разговора, который предшествовал визиту Зеленского в Вашингтон.
Президент России Владимир Путин отметил, что встреча, вероятно, состоится позже. Он отметил, что именно американская сторона якобы предложила провести саммит в Венгрии.