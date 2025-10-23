Кроме того, российский диктатор считает введенные США санкции "попыткой давления" на свою страну. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские "РИА Новости".
Что говорит Путин о встрече в Будапеште?
По словам президента страны-агрессора, именно американская сторона якобы предложила провести саммит в Венгрии во время последнего телефонного разговора президентов 16 октября.
Также Путин добавил, что, учитывая последние заявления Трампа, речь идет о переносе встречи.
Было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки,
– отметил диктатор.
Интересно, что еще 22 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что подготовка к переговорам продолжается. Политик убеждал: "Когда придет время, мы их проведем".
Как отмену встречи комментировали эксперты?
- Эксклюзивно в эфире 24 Канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что во время подготовки саммита США и Россия могли не прийти к соглашению относительно его цели и результатов. Кроме того, Путин может бояться далекого путешествия обходным путем.
- В свою очередь политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что Вашингтон играет с диктатором в своеобразную "призовую игру", поэтому теперь начнется "второй этап унижения" главы Кремля.
- В то же время глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил, что для второй встречи на высшем уровне нужен был результат на первой, которого не было.