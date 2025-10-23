Окрім того, російський диктатор вважає нововведені санкції США "спробою тиску" на свою країну. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські "РІА Новини".

Що каже Путін про зустріч у Будапешті?

За словами президента країни-агресорки, саме американська сторона нібито запропонувала провести саміт в Угорщині під час останньої телефонної розмови президентів 16 жовтня.

Також Путін додав, що зважаючи на останні заяви Трампа, йдеться про перенесення зустрічі.

Було б помилкою підійти до саміту в Будапешті без підготовки,

– зазначив диктатор.