Окрім того, російський диктатор вважає нововведені санкції США "спробою тиску" на свою країну. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські "РІА Новини".
Що каже Путін про зустріч у Будапешті?
За словами президента країни-агресорки, саме американська сторона нібито запропонувала провести саміт в Угорщині під час останньої телефонної розмови президентів 16 жовтня.
Також Путін додав, що зважаючи на останні заяви Трампа, йдеться про перенесення зустрічі.
Було б помилкою підійти до саміту в Будапешті без підготовки,
– зазначив диктатор.