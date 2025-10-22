США та Росія в ході підготовки зустрічі могли не дійти згоди, щодо її мети та результатів. Крім того, Путін, можливо, боїться вирушати у таку далеку подорож. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів у етері 24 Каналу, що до Угорщини летіти 5 тисяч кілометрів, а це доволі велика відстань, за період якої може статись будь-що.

Чи міг Путін зірвати зустріч з Трампом?

Іван Ступак зауважив, якби Путін наважився летіти до Будапешту, то на нього чекав би обхідний шлях.

Йому довелось би летіти через Туреччину, Середземне море, Болгарію. Незрозуміло чи Болгарія дасть дозвіл на польоти, чи ні, може відкрити, а потім і закрити власний повітряний простір. Тому можна опинитися в пастці, але моє враження, що головна мета (Путіна – 24 Канал) – тягнути час,

– висловився він.

Колишній співробітник СБУ пояснив це тим, що Кремль не хоче сваритись з американцями, але прагне вдавати, що начебто у Росії триває підготовка до зустрічі із Трампом, але насправді це не так – основні моменти зустрічі зовсім не пропрацьовуються.

Звісно, на цю зустріч також накладається військовий компонент, бо в очах Кремля Україна зараз начебто у вразливі позиції,

– сказав він.

Мовиться про атаки по українській енергетиці та ситуацію на полі бою. Військове командування Росії вкотре пообіцяло Путіну захоплення Покровська, Костянтинівки та інших важливих ділянок на фронті.

Чому Путін боїться летіти до Будапешту?

Путін уникає поїздок, оскільки під час цього багато країн можуть виконати ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом 17 березня 2023 року. Його звинувачують у незаконній депортації українських дітей, що вважається воєнним злочином. Більшість європейських держав визнають юрисдикцію МКС і зобов'язані заарештувати підозрюваного, якщо той опиниться на їхній території.

Ступак вважає, що росіяни тягнутимуть час до грудня 2025 року, щоб у західних країнах розпочався період свят, а ворожий наступ на фронті навпаки посилювався.

Це все відбуватиметься для того, щоб показати Путіну якісь конкретні результати війни на території України.

Чи відбудеться запланована зустріч Трампа з Путіним?