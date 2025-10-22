США и Россия в ходе подготовки встречи могли не прийти к согласию, относительно ее цели и результатов. Кроме того, Путин, возможно, боится отправляться в такое далекое путешествие. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал в эфире 24 Канала, что в Венгрию лететь 5 тысяч километров, а это довольно большое расстояние, за период которого может произойти что угодно.

Мог ли Путин сорвать встречу с Трампом?

Иван Ступак отметил, если бы Путин решился лететь в Будапешт, то его ждал бы обходной путь.

Ему пришлось бы лететь через Турцию, Средиземное море, Болгарию. Непонятно даст ли Болгария разрешение на полеты, или нет, может открыть, а затем и закрыть собственное воздушное пространство. Поэтому можно оказаться в ловушке, но мое впечатление, что главная цель (Путина – 24 Канал) – тянуть время,

– высказался он.

Бывший сотрудник СБУ объяснил это тем, что Кремль не хочет ссориться с американцами, но стремится делать вид, что якобы в России идет подготовка к встрече с Трампом, но на самом деле это не так – основные моменты встречи совсем не прорабатываются.

Конечно, на эту встречу также накладывается военный компонент, потому что в глазах Кремля Украина сейчас вроде бы в уязвимой позиции,

– сказал он.

Говорится об атаках по украинской энергетике и ситуации на поле боя. Военное командование России в очередной раз пообещало Путину захват Покровска, Константиновки и других важных участков на фронте.

Почему Путин боится лететь в Будапешт?

Путин избегает поездок, поскольку во время этого многие страны могут выполнить ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом 17 марта 2023 года. Его обвиняют в незаконной депортации украинских детей, что считается военным преступлением. Большинство европейских государств признают юрисдикцию МУС и обязаны арестовать подозреваемого, если тот окажется на их территории.

Ступак считает, что россияне будут тянуть время до декабря 2025 года, чтобы в западных странах начался период праздников, а вражеское наступление на фронте наоборот усиливалось.

Это все будет происходить для того, чтобы показать Путину какие-то конкретные результаты войны на территории Украины.

Состоится ли запланированная встреча Трампа с Путиным?