Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

На чем продолжает настаивать Россия?

По словам одного из американских чиновников, в документе Россия повторила свое требование установить контроль над всем Донбассом. Эта позиция фактически отвергает предложение Дональда Трампа по "замораживанию" линии фронта на текущих позициях.

Кроме того, Москва вновь подчеркнула свое требование не размещать войска НАТО на территории Украины в рамках любого потенциального мирного соглашения.

В документе non-paper также подчеркивается, насколько решительно Россия продолжает настаивать на своих максималистских требованиях в отношении Украины.

Справка. Non-paper – неофициальный дипломатический документ, который используется для передачи позиции одной стороны другой.

Стоит отметить, что новость о передаче коммюнике появилась на фоне сомнений относительно проведения запланированного саммита президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в Будапеште. Представитель Белого дома 21 октября сообщил журналистам, что пока "нет планов" такой встречи "в ближайшее время".

На просьбу прокомментировать коммюнике Белый дом сослался на заявление Трампа, когда тот сказал, что окончательное решение по саммиту еще не принято, но он "не хочет напрасной встречи". Тогда президент добавил, что, по его мнению, прекращение огня вдоль текущей линии фронта все еще возможно.

Между тем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия и США в последние дни якобы не обменивались документами в формате non-paper по Украине.

На Украину давит не только Россия

У The New York Times сообщили, что Дональд Трамп давил на Зеленского, чтобы тот передал территории, как того требовал Путин, чтобы остановить кровопролитие.

В конце концов, он принял отказ украинского президента.

Зеленский сообщил европейским коллегам, что сначала Трамп требовал территориальных уступок, как и перед саммитом на Аляске в августе, но впоследствии прекратил на этом настаивать. Американский президент также предостерег, что Россия является большим государством и может победить Украину без мирного урегулирования, на что Зеленский ответил, что украинская армия держит позиции.

Встретятся ли Трамп и Путин?