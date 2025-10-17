О таком рассказывают российские СМИ, передает 24 Канал.
Актуально Зеленский до сих пор готов встретиться с Путиным, но есть два условия, – Axios
Что известно о телефонном разговоре Путина и Орбана?
В Кремле подтвердили, что лидеры России и Венгрии имели разговор.
В ближайшее время мы сообщим детали этого общения. Сам Орбан ранее заявлял, что намерен поговорить с Путиным, и такой разговор действительно состоялся,
– сообщил Песков.
По его словам, встреча Путина и Трампа может состояться в течение ближайших двух недель или чуть позже. Ранее о таком временном промежутке упоминал и глава Белого дома.
Существует общее понимание, что не стоит затягивать подготовку этой встречи,
– отметил представитель Кремля.
Он также уточнил, что с организацией саммита между президентами России и США связано много технических вопросов, поэтому министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио планируют провести консультации и встречу для их согласования.
Кроме того, в Кремле проинформировали, что во время разговора Путин проинформировал Орбана об основном содержании своей беседы с Трампом, а венгерский премьер'премьер выразил готовность обеспечить все необходимые условия для проведения в Будапеште возможного российско-американского саммита.
Между тем The Guardian со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто сообщает, что Будапешт гарантирует беспрепятственный приезд Путина в Венгрию, где может состояться его встреча с Трампом.
Песков, свою очередь, отметил, что логистика полета российского борта №1 в Будапешт пока не определена.
Сейчас это еще не понятно. Но оба президента выразили желание провести эту встречу,
– подытожил представитель Кремля.
Главные новости относительно международных встреч за последнее время
Накануне самолет президента Украины приземлился в США. Владимир Зеленский 17 октября встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом. Также в рамках визита запланированы переговоры с представителями оборонных компаний.
В то же время Трамп заявил, что до сих пор рассчитывает на возможность совместного саммита с участием Зеленского и Путина.