Дональд Трамп пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белом доме после двух телефонных разговоров, которые состоялись неделю назад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Смотрите также "Кое-что беспокоит больше всего": дипломат оценил разговор Трампа с Путиным
Что известно о разговорах Трампа и Зеленского?
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Трамп и Зеленский объяснились и уже говорят конкретикой.
Тот факт, что они так быстро договорились о встрече, свидетельствует о том, что мы являемся друзьями и партнерами,
– добавляет Ермак.
Оба звонка проходили по защищенному каналу, однако лидеры запланировали все же встретиться лично, из-за того, что темы для обсуждения очень деликатные. А некоторые вопросы просто невозможно обсудить в телефонном режиме.
Например, о наших военных планах и о том, как мы и американская сторона видим следующие шаги в мирном процессе,
– говорит руководитель Офиса президента.
Кто может встретиться с Путиным?
В Белом доме все еще считают встречу Зеленского и Путина возможной. После телефонного разговора Трампа и Путина в США отметили прогресс в вопросах войны в Украине.
Путин выразил готовность встретиться лично с президентом США в Будапеште. Трамп считает, что эта встреча может способствовать завершению войны в Украине.
Зеленского удивили планы Трампа встретиться с Путиным в Венгрии – стране, которая занимает наименее дружественную позицию в отношении Украины.