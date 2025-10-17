Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный объяснил в эфире 24 Канала, что настоящая цель Путина заключается не в достижении мира, а в собственной легитимизации через встречи с Трампом и оттягивании времени. Это создает критический риск для переговоров Зеленского с Трампом, поскольку американский президент теперь видит "возможность поговорить" с Путиным вместо конкретных решений в пользу Украины.

Почему Путин стремится к встречам с Трампом?

Бессмертный объяснил, что с учетом работы переводчика разговор длился около часа, из которых Украине посвятили лишь 15 минут – остальное время заняли протокольные приветствия и другие темы.

Как человек, присутствовавший при президентских переговорах, могу сказать: надо понимать истинную цель Путина. Он стремится встречаться с Трампом как можно чаще – независимо от тематики разговоров. Ему нужны рукопожатия и красные дорожки, потому что это легитимизирует его и возвращает Россию в международную политику,

– подчеркнул дипломат.

Путин уже достиг своего – возобновил диалог, который фактически был остановлен почти по всем направлениям.

Эксперт убежден, что реальная результативность этих переговоров будет нулевой, но Путин тянет время. Он использует обещания, чтобы откладывать решение на завтра и продолжать реализацию операции ФСБ под названием "Игра в Трампа". Трамп, видно, не осознает этого. Тот, кто понимает, спросил бы себя, зачем вообще нужен этот звонок.

"Больше всего меня беспокоит, в каком настроении завтра состоится встреча между Зеленским и Трампом, и в каком состоянии сейчас находится украинская делегация после этого разговора. Очевидно, что все договоренности, которых она пыталась достичь, теперь будут отсрочены, потому что теперь якобы есть возможность поговорить с Путиным", – объяснил политик.

Бессмертный подытожил, что Путин достиг своего и отсрочил момент, когда его могли бы загнать в угол. Именно к этому он и стремился. Теперь он может рассчитывать еще и на красную дорожку.

Что известно о разговоре Трампа и Путина?