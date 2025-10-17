Трамп говорит, что не следует "истощать запасы" США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа.
Смотрите также Путин не смелее, чем любой террорист, – Зеленский о новой встрече диктатора с Трампом
Как Трамп изменил риторику по "Томагавкам" после разговора с Путиным?
На вопрос журналистки, пытался ли Путин "остановить" поставки ракет Tomahawk Украине, Трамп ответил утвердительно.
Конечно, а как вы думаете? Вы думали, он скажет продать их Украине, мол: "Пожалуйста, продай им эти "томагавки", я очень это ценю"?
– иронично ответил он.
В то же время американский президент подчеркнул, что сами США также нуждаются в этих ракетах: хотя у Вашингтона их много, США не могут истощать их запас "ради другой страны".
Трамп провел телефонный разговор с Путиным
Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор 16 октября. Как в Белом доме, так и в Кремле ее назвали продуктивной.
Президент США заявил, что планирует встретиться с российским диктатором в Будапеште. Трамп считает, что встреча может помочь "положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин вернулся к контактам с США именно когда зашла речь о "томагавках". По его словам, российский диктатор не смелее ХАМАС.