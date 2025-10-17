Трамп говорит, что не следует "истощать запасы" США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа.

Как Трамп изменил риторику по "Томагавкам" после разговора с Путиным?

На вопрос журналистки, пытался ли Путин "остановить" поставки ракет Tomahawk Украине, Трамп ответил утвердительно.

Конечно, а как вы думаете? Вы думали, он скажет продать их Украине, мол: "Пожалуйста, продай им эти "томагавки", я очень это ценю"?

– иронично ответил он.

В то же время американский президент подчеркнул, что сами США также нуждаются в этих ракетах: хотя у Вашингтона их много, США не могут истощать их запас "ради другой страны".

