Трамп каже, що не слід "виснажувати запаси" США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа.

Як Трамп змінив риторику щодо "Томагавків" після розмови з Путіним?

На запитання журналістки, чи намагався Путін "зупинити" постачання ракет Tomahawk Україні, Трамп відповів ствердно.

Звісно, а як ви гадаєте? Ви думали, він скаже продати їх Україні, мовляв: "Будь ласка, продай їм ці "томагавки", я дуже це ціную"?

– іронічно відповів він.

Водночас американський президент підкреслив, що самі США також потребують цих ракет: хоча у Вашингтона їх багато, США не можуть виснажувати їхній запас "заради іншої країни".

Трамп провів телефонну розмову з Путіним