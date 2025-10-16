На думку Трампа, це допоможе завершити війну в Україні, передає 24 Канал.
Дивіться також Трамп знайшов найкращий спосіб помститися Путіну: Politico пояснило, до чого тут Зеленський
Президент США Дональд Трамп 16 жовтня провів розмову з Володимиром Путіним. Згодом він заявив, що зустрінеться з російським диктатором у Бадапешті.
На думку Трампа, це допоможе завершити війну в Україні, передає 24 Канал.
Дивіться також Трамп знайшов найкращий спосіб помститися Путіну: Politico пояснило, до чого тут Зеленський