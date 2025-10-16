Взаємини між українським та американським президентом набагато покращилися у порівнянні з тим, що було на їхній скандальній зустрічі у Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Усе через саміт на Алясці: як зустріч з Путіним змінила позицію Трампа щодо війни в Україні

Як змінилися стосунки Зеленського і Трампа?

Politico зауважує, що після невдалої зустрічі лідерів наприкінці лютого було важко уявити гарні стосунки між президентами. Але з часом напруга у взаєминах Володимира Зеленського і Дональда Трампа зменшилася.

Співрозмовник видання похвалив українського президента за те, що він наполегливо працював над покращенням своїх стосунків з американським лідером та був вкрай обережним у своїх висловлюваннях.

Наприклад, вже наприкінці вересня під час зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку, де проходила ювілейна сесія Генасамблеї ООН, були помітні покращення у їхніх взаєминах.

Нагадують, що після цього президент України повернувся до Києва з позитивними новинами та сигналами, які давали надію на краще, зокрема у стосунках зі Сполученими Штатами та щодо досягнення миру.

Після цього у медіа з'явилася інформація про можливі поставки Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, мовляв, Володимиру Зеленському вдалося попередньо домовитися з цього приводу з Трампом.

Найкращий спосіб помститися Путіну – це похвалити Зеленського – саме так це бачить Трамп,

– розповіло джерело видання.

На його думку, посилення підтримки України з боку США стане помстою Путіну, який, за словами співрозмовника у сфері зовнішньої політики, після зустрічі на Алясці демонстрував байдужість до людських життів.

За його словами, масовані атаки Росії по цивільних об'єктах в Україні значною мірою вплинули на зміну позиції Дональда Трампа, якому, як зазначається, потрібен був час, "щоб зрозуміти, ким насправді є Путін".

Ба більше, згідно з оприлюдненою інформацією, американського президента розлютило висвітлення серпневого саміту на Алясці в ЗМІ. Тоді переговори між США та російською делегацією називали "тріумфом Путіна".

Як ЗМІ висвітлювали саміт на Алясці?