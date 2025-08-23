Про це повідомляє 24 Канал з посилання на The Telegraph.

Як Путін маніпулює Трампом?

Ребекка Коффлер, аналітикиня військової розвідки, яка раніше працювала в Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США, пише, що російський лідер, імовірно, застосовує низку психологічних технік. На її думку, Путін хоче зірвати переговори, і водночас уникнути гніву Дональда Трампа.

За словами аналітикині, Кремля має на меті утримувати Трампа в процесі якомога довше. Водночас залишати його задоволеним чи принаймні не розлюченим.

Це нібито дозволяє відтягнути негативні наслідки для Росії, зокрема вторинні санкції, і водночас продовжувати виснажливу війну проти України.

Щоб керувати Трампом, Путін – колишній офіцер КДБ, який набував і вів агентурні мережі у Німеччині, – може використовувати поєднання методик з "обробки" агентів, філософії дзюдо та концепції психологічної війни часів Холодної війни,

Одним з ключових інструментів Кремля є лестощі. За даними Ребекки, Путін ніколи публічно не критикував Трампа, натомість хвалив його. Такий підхід, вважає аналітикиня, б'є по самолюбству американського лідера й підштовхує його до довіри.

Ще одна методика, яку припускає Коффлер, так званий "рефлексивний контроль", спрямований на маніпуляцію сприйняттям реальності суперника.

Щодо принципів дзюдо, то воно вчить ламати рівновагу суперника, щоб перемогти без прямої сили. Така тактика, коли Кремль чергує "мирні жести" з ракетними обстрілами, дозволяє тримати Трампа в напрузі.

У матеріалі наголошують, що усі ці методи базуються на глибокій підготовці й розумінні суперника. А головною метою називають рішення Трампа або зірвати перемовини, або погодитись на умови Кремля.

