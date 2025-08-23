Втім, позитивна риторика, яка лунала з вуст Дональда Трампа на адресу України останнім часом, є ситуативною реакцією, а не чіткою стратегією. Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав політолог Дмитро Шеренговський.

Як Трамп ставиться до війни в Україні?

Президент США не бачить у цій війні свого пріоритету. Навпаки – ще до президентства він казав: "Це не моя війна, це війна Байдена". Трамп не хоче втягуватися, витрачати ресурси США і бути головним спонсором конфлікту.

Для Трампа питання війни – не ідеологічне. Якщо йому вигідно – він може потиснути руку будь-кому: Путіну, Кім Чен Ину чи Зеленському. Він прагматик і орієнтується лише на швидке вирішення проблеми, а не на принципи демократії чи цінності свободи.

Так, Трамп хотів би "зійти з дистанції" у питанні України. Але зробити це легко не вийде. Оскільки є американські виборці – як серед демократів, так і республіканців – які продовжують підтримувати Україну. Є медіа, які зберігають війну у публічному полі й подають її як боротьбу добра зі злом. Підтримка знижується, але тримається на рівні близько 50%.

Усередині цієї підтримки є нюанси: хтось за повну допомогу, хтось – за пошук нових форматів. А дехто взагалі готовий "здати Україну", тобто перекласти відповідальність на Європу. А Європа не готова повністю взяти це на себе. Отже, США залишаються залученими, і це, насправді, на користь Україні.

У переговорах із Путіним лише США мають реальний вплив. Росія не сприймає Європу серйозно. Очільник Кремля досі мислить у категоріях холодної війни – для нього важлива лише розмова з Вашингтоном.

Для США "відмова" від України фактично означала б здати її Росії. І тут навіть серед прихильників Трампа виникає спротив: вони не хочуть, щоб США виглядали переможеними. Тому йде боротьба – між бажанням Трампа не втручатися і внутрішніми обмеженнями, які цього не дозволяють.

Отже, Трамп не хоче займатися Україною, але змушений. Його позиція проста – будь-яка угода, якої досягне Україна з Росією, буде ним прийнята. У нього немає "червоних ліній". Він готовий на все, аби просто закрити це питання – хоч обіймати Путіна, хоч жартувати із Зеленським. Головне для політика – закрити цю тему.