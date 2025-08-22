22 серпня Дональд Трамп виступив із низкою заяв, зокрема щодо війни в Україні, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп прокоментував удар по американському підприємству на Закарпатті

Коли стане відомий результат переговорів щодо України?

Президент США заявив, що упродовж наступних два тижні стане ясно, у якому напрямку рухаються переговори щодо України.

Якщо війна в Україні не буде врегульована, через два тижні я прийму дуже важливе рішення. Ми побачимо, чи будемо ми вводити масштабні санкції, чи нічого не робитимемо,

– сказав Трамп.

Політик наголосив, що, мовляв, він звертатиме увагу на те, чия саме буде провина, що угоду укласти не вдалося.