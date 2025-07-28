Свій термін у 50 днів Трамп становив 14 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що слід розуміти про новий термін ультиматуму Трампа Путіну?

Під час зустрічі 14 липня з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що дає російському диктатору Путіну 50 днів, аби погодитися на перемир'я з Україною.

Потім Трамп заявив журналістам, що розчарований президентом Росії Володимиром Путіним і що мільярди доларів у американській зброї надійдуть до України. Він тоді уточнив, що за це платитиме НАТО.

"Ми збираємося запровадити вторинні тарифи. Якщо ми не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто, і вони будуть на рівні 100%", – заявив тоді Трамп.

Посадовець Білого дому заявив, що Трамп мав на увазі 100% тарифи на російські товари, а також вторинні санкції проти інших країн, які купують її енергоресурси.