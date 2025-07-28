Свой срок в 50 дней Трамп составил 14 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Что следует понимать о новом сроке ультиматума Трампа Путину?
Во время встречи 14 июля с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что дает российскому диктатору Путину 50 дней, чтобы согласиться на перемирие с Украиной.
Затем Трамп заявил журналистам, что разочарован президентом России Владимиром Путиным и что миллиарды долларов в американском оружии поступят в Украину. Он тогда уточнил, что за это будет платить НАТО.
"Мы собираемся ввести вторичные тарифы. Если мы не заключим соглашение в течение 50 дней, это очень просто, и они будут на уровне 100%", – заявил тогда Трамп.
Чиновник Белого дома заявил, что Трамп имел в виду 100% тарифы на российские товары, а также вторичные санкции против других стран, которые покупают ее энергоресурсы.