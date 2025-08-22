Свою думку з цього приводу він сказав журналістам в Овальному кабінеті у п'ятницю, 22 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
Як відреагував Трамп?
Американський президент, коментуючи вчорашню російську атаку Україну, зокрема на підприємство у місті Мукачево, заявив, що йому такі дії "дуже не сподобалися". За його словами, він висловив своє невдоволення Путіну.
Я сказав йому, що я цим незадоволений,
– сказав він.
Також цікаво, що незадовго до цього він похизувався "гарним фото" з російським диктатором. Водночас Дональд Трамп додав, що доля мирних переговорів стосовно України проясниться в найближчі два тижні.
Що відомо про ракетний удар?
- Уночі 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по Мукачівщині. Через це зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа. Постраждалих госпіталізували до лікарні, з них двоє осіб перебувають у важкому стані.
- Згідно з останніми оновленнями, відомо про 23 постраждалих від російського удару. У наданні допомоги були задіяні 16 бригад для психологічної підтримки. 9 людей звернулися по медичну допомогу самостійно.
- Повідомляли, що удар спричинив масштабну пожежу, її локалізували на території близько 7 тисяч квадратних метрів, залучали 96 рятувальників, 20 одиниць техніки та спеціальний пожежний потяг Укрзалізниці.
- Керівник ОВА Мирослав Білецький повідомляв, що в об'єкт влучили 2 крилаті ракети типу "Калібр". Цей завод, згідно з оприлюдненою інформацією, виробляв побутові прилади, і є цивільною інфраструктурою.