Свою думку з цього приводу він сказав журналістам в Овальному кабінеті у п'ятницю, 22 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Як відреагував Трамп?

Американський президент, коментуючи вчорашню російську атаку Україну, зокрема на підприємство у місті Мукачево, заявив, що йому такі дії "дуже не сподобалися". За його словами, він висловив своє невдоволення Путіну.

Я сказав йому, що я цим незадоволений,

– сказав він.

Також цікаво, що незадовго до цього він похизувався "гарним фото" з російським диктатором. Водночас Дональд Трамп додав, що доля мирних переговорів стосовно України проясниться в найближчі два тижні.

Що відомо про ракетний удар?