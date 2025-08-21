Ціллю ударів був промисловий об'єкт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Російські війська завдали ракетних ударів по промисловому об'єкту у Мукачеві. Внаслідок цього на території підприємства виникла масштабна пожежа площею близько 7 тисяч квадратних метрів.

Відомо про 15 постраждалих від російського удару.

На місці працюють оперативні служби. Ліквідація наслідків триває.

ДСНС ліквідує наслідки удару у Мукачеві

Що відомо про ракетний обстріл Мукачева?