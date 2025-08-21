Ціллю ударів був промисловий об'єкт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Які наслідки ракетної атаки по Мукачеву?
Російські війська завдали ракетних ударів по промисловому об'єкту у Мукачеві. Внаслідок цього на території підприємства виникла масштабна пожежа площею близько 7 тисяч квадратних метрів.
Відомо про 15 постраждалих від російського удару.
На місці працюють оперативні служби. Ліквідація наслідків триває.
ДСНС ліквідує наслідки удару у Мукачеві
Що відомо про ракетний обстріл Мукачева?
- У ніч на 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по Мукачівщині. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа. Постраждалих госпіталізували до лікарні, з них двоє осіб перебувають у важкому стані.
- Відомо, що 2 ракети "Калібр" влучили у завод з виробництва побутових приладів.