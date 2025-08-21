Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Дивіться також Ворог бив ракетами по Мукачівщині: багато поранених, є руйнування, спалахнула пожежа
Що відомо про обстріл Дніпропетровської області?
За добу сили ППО збивали вороже озброєння над областю. На жаль, атака не минулася без наслідків. В ОВА зазначили, що в кількох громадах постраждали люди та пошкоджено інфраструктуру.
Так у Юр'ївській громаді Павлоградського району ворожі безпілотники спричинили кілька пожеж. Унаслідок цього постраждав 48-річний чоловік.
У Нікопольській громаді БпЛА та російська артилерія били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Там пошкоджені п'ять приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, газогін і лінії електропередач.
У Синельниківському районі удари дронів спричинили пожежі в Межівській і Покровській громадах. Під час атаки було понівечено два підприємства та газогін.
Окрім цього в Царичанській громаді російські безпілотники ушкодили приватну оселю. Уламки зачепили лінію електропередач.
Наслідки російських атак по Дніпропетровщині / Фото ОВА
Що відомо про масовану атаку по Україні зранку 21 серпня?
Ранкова масована атака завдала серйозних наслідків у Львові, Мукачево та інших українських містах. У Львові росіяни атакували ракетою житловий район. Вибухова хвиля пошкодила десятки будинків. Відомо, що одна людина загинула, а ще щонайменше три – дістали поранення.
У Мукачево внаслідок атаки сталася пожежа та зруйновано складські приміщення. 12 жителів було травмовано, однак їхня кількість може зростати.
Також вибухи зранку лунали в Сумах, Луцьку, Рівному та Запоріжжі.
Сили ППО збили 577 повітряних цілей із 614. Серед знищеного озброєння є 546 дронів, ракети "Кинджал", Х-101 і "Калібр".