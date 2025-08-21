Таку інформацію повідомив голова Закарпатської обласної державної та військової адміністрації Мирослав Білецький на місці удару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал "Ми-Україна".

Дивіться також Ворог бив ракетами по Мукачівщині: багато поранених, є руйнування, спалахнула пожежа

Які наслідки удару по Закарпатті?

Мирослав Білецький розповів нові деталі удару по підприємству у Мукачево. Для атаки на цей об'єкт росіяни використали дві ракети.

Це цивільна інфраструктура, де виготовлялися побутові прилади, це іноземна інвестиція. На жаль, дві ракети типу "Калібр" влучили сьогодні о 04:40. Як наслідок, маємо 12 людей, працівників цього заводу, які були поранені,

– розповів він.

За його словами, усіх постраждалих госпіталізували до лікарні, з них двоє осіб перебувають у важкому стані. Наразі рятувальники намагаються загасити полум'я. Ситуація, за даними посадовця, перебуває під контролем.

Додамо, що у своєму телеграм-каналі Білецький звернувся до мешканців Мукачівського та Ужгородського районів. У зв'язку з пожежею, що виникла після удару по підприємству, у повітрі спостерігається значне задимлення.

На тлі того, що продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я, усіх місцевих закликають зачинити вікна та двері, а також утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби, зокрема це стосується дітей, людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів.

Задимлення після атаки / Фото Мирослава Білецького

Як на атаку відреагували у ЦПД?

Керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко пізніше уточнив, що атакований завод належить американській компанії, яка спеціалізується на електроніці. Подібного удару завдали не вперше.

"До того росіяни атакували польське підприємство у Вінниці, а також потужності азербайджанського Socar. Цивільні обʼєкти. Путін як звичайний щур передає сигнал Трампу. Навіть не знаю, чи є більш огидна нація на планеті, ніж р*сня. Звичайні щури гнилі", – написав він.

