Про атаку на місто повідомила Мукачівська міська рада, інформує 24 Канал.

Дивіться також Що відомо про ракети "Кинджал", які Росія запускала 21 серпня

Що відомо про атаку на Мукачево?

Внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби,

– написали на офіційній сторінці міськради у соцмережах.

Влада попросила зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх місцевих жителів.



Наразі немає офіційної інформації, що саме стало ціллю ворога у Закарпатській області. Інформацію очікують пізніше від місцевої влади, як і дані про постраждалих та наслідки.

Зверніть увагу! Раніше Повітряні сили повідомляли, що ракети "Калібр", які запустили з Чорного моря були на Івано-Франківщині. Вектор руху був південно-західний, тобто напрямок Закарпаття.

Як відбувалась нічна атака Росії 21 серпня?