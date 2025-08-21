Об атаке на город сообщил Мукачевский городской совет, информирует 24 Канал.
Что известно об атаке на Мукачево?
В результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы,
– написали на официальной странице горсовета в соцсетях.
Власти попросили сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия для безопасности всех местных жителей.
Пока нет официальной информации, что именно стало целью врага в Закарпатской области. Информацию ожидают позже от местных властей, как и данные о пострадавших и последствиях.
Обратите внимание! Ранее Воздушные силы сообщали, что ракеты "Калибр", которые запустили из Черного моря были на Ивано-Франковщине. Вектор движения был юго-западный, то есть направление Закарпатья.
Как происходила ночная атака России 21 августа?
- Оккупанты запустили много воздушных целей различных видов. Среди них – дроны-камикадзе, ракеты "Калибр", "Кинжал" и "Х-101".
- Взрывы раздавались в Запорожье, Днепре, Чернигове. В Киевской области и в столице работали силы ПВО.
- Под атакой дронов оказались Львов и Луцк. На города двигались сразу несколько "Шахедов". По словам мэра города, было по меньшей мере 3 взрыва.