Над мирным планом работали делегации Украины и США. Об этом сообщает 24 Канал.

Зеленский прибыл в резиденцию Трампа для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в элитную резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго на острове Палм-Бич в Майами. Лидеры Украины и США проведут встречу, на которой обсудят пункты 20-пунктного мирного плана.

План разрабатывали делегации Украины на США. Зеленский считает, что он готов на 90%, но некоторые его пункты нужно обсудить на уровне лидеров. Это в частности касается гарантий безопасности.

Ожидается, что встреча Зеленского и Трампа будет публичной – с прессой и камерами.

Чего ожидать от встречи Трампа и Зеленского?

  • По словам Зеленского, в США он в США он обсудит гарантии безопасности для Украины не только от Вашингтона, но и от Европы. Также лидеры будут говорить о военном измерении и плане благосостояния – план восстановления.

  • Также президент Украины хочет согласовать дальнейшие совместные шаги, чтобы план реально заработал. После этого США проговорят все это с россиянами и украинская сторона получит обратную связь.

  • Европа непублично надеется на положительный результат встречи Зеленского и Трампа, однако готовится к различным вариантам развития событий. Один из представителей НАТО отметил, что сценарии с низким уровнем риска в общении с Трампом почти не существуют.

  • Россия хочет получить весь Донбасс, Украина настаивает на замораживании по текущей линии фронта. США же предлагают создать свободную экономическую зону, однако доподлинно неизвестно, как она будет функционировать.