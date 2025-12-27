Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников, передает 24 Канал.
К каким сценариям встречи Трампа и Зеленского готовятся в Европе?
Европейские лидеры не будут участвовать во встрече, которая будет проходить исключительно в двустороннем формате между Киевом и Вашингтоном. По словам собеседников CNN, украинская сторона в течение нескольких месяцев настаивала на переговорах на высшем уровне с США.
В европейских столицах оценивают текущее состояние отношений между Украиной и США как преимущественно продуктивное, что дает основания для осторожного оптимизма. В то же время там признают риски, связанные с любой встречей с Трампом. Один из представителей НАТО отметил, что сценарии с низким уровнем риска в общении с Трампом практически не существуют.
Американские источники сообщили телеканалу, что надеются на результативность переговоров между Зеленским и Трампом, особенно после недели активной работы американских и украинских команд над согласованием позиций.
У Трампа есть большие надежды на визит Зеленского
Владимир Зеленский привезет с собой новое 20-пунктное мирное предложение. Оно является адаптированной версией 28-пунктного плана.
Контрпредложение Украины предусматривает создание демилитаризованной "свободной экономической зоны". Владимир Путин пока не дал ответа на эту идею.
Место предстоящей встречи Трампа и Зеленского – элитная резиденция президента в Палм-Бич.