24 Канал збирає деталі щодо обстрілу Києва. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Дивіться також Росія запустила "Шахеди": тривога у Києві й низці областей

Що відомо про вибухи в Києві увечері 20 серпня

Кореспонденти 24 Каналу, а також інших ЗМІ чули вибухи в столиці. Влада теж підтвердила обстріл столиці.

О 23:32 в КОВА підтвердили роботу ППО по ворожих безпілотниках в області. О 23:34 цю інформацію поширив і Віталій Кличко, тільки вона вже стосувалася столиці.