Як росіяни модернізують "Шахеди"?

За словами Сирського, окупанти встановлюють на "Шахеди" системи оптичного донаведення і 12-16-канальні антени, які "дозволяють мати дуже високий ступінь завадостійкості".

Це призводить до того, що такі "покращені" безпілотники важко придушувати звичайними засобами радіоелектронної боротьби. І це виклик для України.

Вони мають датчики автоматичного ухилення від вогню, від зближення, наприклад, з дронами-перехоплювачами. Тобто ворожий "Шахед" починає зниження і неконтрольовані рухи по курсу і по висоті. Зроблено все, щоб не можна було прорахувати його рух і ураження,

– пояснив результат роботи російських інженерів головком.

Сирський підтвердив, що в "Герберах" є вибухівка

Військовий висловився і про "Гербери".

Фактично всі далекобійні дрони, які зараз застосовує противник, навіть "Гербери", які він використовує як хибні цілі, оснащені вибуховою речовиною для самопідриву – щоб цей дрон після падіння неможливо було захопити та для ураження всіх тих, хто наближається. Треба бути дуже уважним: коли такий дрон упав – він може вибухнути,

– попередив головнокомандувач.

Сергій Бескрестнов ("Флеш") ще в лютому вказував, що росіяни почали оснащувати "Гербери" бойовою частиною.

А на початку серпня прикордонники бригади "Сталевий кордон" розповіли, що тактика окупантів щодо "Гербер" змінилася. Якщо раніше ці дрони використовували переважно для розвідки або як хибні цілі, то тепер усе частіше БпЛА мають бойове навантаження.