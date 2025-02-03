Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express. Зазначається, що відповідне попередження опублікував фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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Як російська армія використовує дрони "Гербера"

Аналітики опублікували фото дрону "Гербера", в середині якого встановлено осколково-фугасну бойову частину вагою 2,5 кілограма – вона розміщується у носовій частині БпЛА.

За словами авторів Defense Express, розробники цього дрона ще під час його демонстрації у липні демонстрували можливість бойового оснащення та використання його у ролі баражуючого боєприпаса. Водночас на безпілотник не планували встановлювати камеру та систему зв'язку.

Водночас у простішому варіанті "Гербера" може атакувати цілі аналогічну "Шахеду", тобто просто за закладеними у пам'ять координатами. Також не слід нехтувати загрозою того, що ворог може встановлювати на бойові частини підривачі для самоліквідації через певний проміжок часу, або за іншими тригерами,

– йдеться в матеріалі.

Як російська армія використовує дрони "Гербера" / Фото: Сергій "Флеш"

Аналітики підкреслили, що самостійне дослідження уламків "Гербери" може бути небезпечним. Також варто пам'ятати, що росіяни можуть цілеспрямовано використовувати "Гербери" для удару по містах через низьку точність, простоту та дешевизну електронної компонентної бази.

До слова, раніше в ISW розповіли, що російська армія використовує у війні проти України систему управління GCS. За допомогою цього можна одночасно керувати необмеженою кількістю безпілотників за допомогою лише одного пульта