Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Отмечается, что соответствующее предупреждение опубликовал специалист Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Читайте также Это проблема: чем оснащен новый российский беспилотник

Как российская армия использует дроны "Гербера"

Аналитики опубликовали фото дрона "Гербера", в середине которого установлена осколочно-фугасная боевая часть весом 2,5 килограмма – она размещается в носовой части БпЛА.

По словам авторов Defense Express, разработчики этого дрона еще во время его демонстрации в июле демонстрировали возможность боевого оснащения и использования его в роли барражирующего боеприпаса. Однако на беспилотник не планировали устанавливать камеру и систему связи.

В то же время в простом варианте "Гербера" может атаковать цели аналогичную "Шахеду", то есть просто по заложенным в память координатам. Также не следует пренебрегать угрозой того, что враг может устанавливать на боевые части взрыватели для самоликвидации через определенный промежуток времени, или по другим триггерам,

– говорится в материале.

Как российская армия использует дроны "Гербера" / Фото: Сергей "Флэш"

Аналитики подчеркнули, что самостоятельное исследование обломков "Герберы" может быть опасным. Также стоит помнить, что россияне могут целенаправленно использовать "Герберы" для удара по городам из-за низкой точности, простоты и дешевизны электронной компонентной базы.

К слову, ранее в ISW рассказали, что российская армия использует в войне против Украины систему управления GCS. С помощью этого можно одновременно управлять неограниченным количеством беспилотников с помощью только одного пульта.