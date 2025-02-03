Поэтому это проблема для украинских защитников. Об этом 24 Каналу рассказал начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады НГУ "Рубеж" Богдан Пантьо.

Читайте также В борьбе за Крым Россия использует беспилотник, уничтожающий украинские морские дроны, – ISW

"Соответственно это проблема. Но мы стараемся активно бороться с этим, препятствовать ему, маскировать свои позиции и сбивать эти дроны с помощью наших средств", – отметил он.

Напомним, как сообщили в Институте изучения войны, российская оккупационная армия использует в войне против Украины систему управления GCS. С помощью нее можно одновременно управлять "роем" неограниченного количества дронов с помощью одного пульта дистанционного управления.

В отчете говорится, что захватчики уже используют эту систему в войне против Украины. Кроме того, GCS помогает россиянам управлять беспилотниками дистанционно на разных частотах, чтобы обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы.