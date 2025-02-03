Тому це проблема для українських захисників. Про це 24 Каналу розповів начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Богдан Пантьо.

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"Відповідно це проблема. Але ми намагаємось активно боротися з цим, перешкоджати йому, маскувати свої позиції та збивати ці дрони за допомогою наших засобів", – зазначив він.

Нагадаємо, як повідомили в Інституті вивчення війни, російська окупаційна армія використовує у війні проти України систему управління GCS. За допомогою неї можна одночасно керувати "роєм" необмеженої кількості дронів за допомогою одного пульта дистанційного керування.

У звіті мовиться, що загарбники вже використовують цю систему у війні проти України. Крім того, GCS допомагає росіянам керувати безпілотниками дистанційно на різних частотах, щоб обходити українські засоби радіоелектронної боротьби.