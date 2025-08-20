Де зараз російські дрони, в яких областях є загроза, що відомо про атаку "Шахедами" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку "Шахедами" сьогодні?
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу
Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час повітряної тривоги перебувати в укритті.
Групи ударних безпілотників на Донеччині та Харківщині курсом на захід/ північ. Моніторингові канали пишуть про пуски "Шахедів" із 5 локацій: Також зазначають, що зафіксовано підготовчі дії до запуску ударних дронів з мису Чауда, що в окупованому Криму
Скільки "Шахедів" збили вночі 20 серпня?
Зауважимо, що в ніч на 20 серпня Росія також атакувала Україну. Терористи запустили 2 балістичні ракети"Іскандер-М" і 93 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
ППО збила або подавила балістичну ракету, 62 "Шахеди" і дрони-імітатори на Півночі та Сході України.
Повітряні сили повідомили про влучання російської ракети й ударних безпілотників на 20 локаціях.