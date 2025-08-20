Де зараз російські дрони, в яких областях є загроза, що відомо про атаку "Шахедами" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком і віддаленим керуванням, – ГУР

Що відомо про атаку "Шахедами" сьогодні?

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час повітряної тривоги перебувати в укритті.

20:05, 20 серпня

  • Група ударних дронів на Харківщині курсом на захід/північ.
  • Група ворожих БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
19:38, 20 серпня

  • Група ударних БпЛА на Харківщині курсом на захід.
  • На Чернігівщині загроза застосування ворожих БпЛА.
18:47, 20 серпня

Групи ударних безпілотників на Донеччині та Харківщині курсом на захід/ північ.

18:45, 20 серпня

Моніторингові канали пишуть про пуски "Шахедів" із 5 локацій:

  • Курськ,
  • Навля (Брянська область),
  • Орел,
  • Міллерово (Ростовська область),
  • Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Також зазначають, що зафіксовано підготовчі дії до запуску ударних дронів з мису Чауда, що в окупованому Криму

Скільки "Шахедів" збили вночі 20 серпня?

  • Зауважимо, що в ніч на 20 серпня Росія також атакувала Україну. Терористи запустили 2 балістичні ракети"Іскандер-М" і 93 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

  • ППО збила або подавила балістичну ракету, 62 "Шахеди" і дрони-імітатори на Півночі та Сході України.

  • Повітряні сили повідомили про влучання російської ракети й ударних безпілотників на 20 локаціях.