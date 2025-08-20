Де зараз російські дрони, в яких областях є загроза, що відомо про атаку "Шахедами" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком і віддаленим керуванням, – ГУР

Що відомо про атаку "Шахедами" сьогодні?

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час повітряної тривоги перебувати в укритті.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряну тривогу, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

20:05, 20 серпня Група ударних дронів на Харківщині курсом на захід/північ.

Група ворожих БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину. 19:38, 20 серпня Група ударних БпЛА на Харківщині курсом на захід.

На Чернігівщині загроза застосування ворожих БпЛА. 18:47, 20 серпня Групи ударних безпілотників на Донеччині та Харківщині курсом на захід/ північ. 18:45, 20 серпня Моніторингові канали пишуть про пуски "Шахедів" із 5 локацій: Курськ,

Навля (Брянська область),

Орел,

Міллерово (Ростовська область),

Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край). Також зазначають, що зафіксовано підготовчі дії до запуску ударних дронів з мису Чауда, що в окупованому Криму

Скільки "Шахедів" збили вночі 20 серпня?