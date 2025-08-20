Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку по Україні 20 серпня?

Вночі 20 серпня російські війська атакували 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М. Ворог запускав ракети із ТОТ Криму.

Крім цього, противник тероризував 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворожі сили запускали дрони із напрямків:

Шаталово,

Брянськ,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда – ТОТ Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали повітряний напад росіян.

Станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях,

– повідомили в Повітряних силах.



Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил

