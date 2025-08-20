Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку по Україні 20 серпня?
Вночі 20 серпня російські війська атакували 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М. Ворог запускав ракети із ТОТ Криму.
Крім цього, противник тероризував 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворожі сили запускали дрони із напрямків:
- Шаталово,
- Брянськ,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Чауда – ТОТ Криму.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали повітряний напад росіян.
Станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях,
– повідомили в Повітряних силах.
Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил
Атака по Україні 19 серпня: що відомо?
Вночі 19 серпня російські війська атакували 280 засобами повітряного нападу.
Зокрема, ворог бив 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 5 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 5 крилатими ракетами Х-101.
Додамо, що тої ночі загарбники здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавщини, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні БпЛА.