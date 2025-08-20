Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно об атаке по Украине 20 августа?
Ночью 20 августа российские войска атаковали 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М. Враг запускал ракеты с ВОТ Крыма.
Кроме этого, противник терроризировал 93-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Вражеские силы запускали дроны с направлений:
- Шаталово,
- Брянск,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск,
- Чауда – ТОТ Крыма.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины отражали воздушное нападение россиян.
По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено баллистическую ракету Искандер-М и 62 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание вражеской ракеты и ударных БПЛА на 20 локациях,
– сообщили в Воздушных силах.
Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил
Атака по Украине 19 августа: что известно?
Ночью 19 августа российские войска атаковали 280 средствами воздушного нападения.
В частности, враг бил 270 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 5 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 5 крылатыми ракетами Х-101.
Добавим, что той ночью захватчики осуществили массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Полтавщины, применив одновременно крылатые ракеты и ударные БПЛА.