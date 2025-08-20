На месте попадания возникли пожары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию и Одесскую ОГА.

Что известно об атаке на портовую инфраструктуру в Одесской области?

В ночь на 20 августа российские ударные дроны "Шахед" атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе.

Есть повреждения, возникли пожары, которые оперативно тушат спасатели ГСЧС Одесской области. Вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, повреждены производственные помещения.

В результате атаки 1 человек получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.

Последствия атаки по припортовой инфраструктуре

К ликвидации последствий привлекли 54 спасателя и 16 единиц техники.

