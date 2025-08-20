На месте попадания возникли пожары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию и Одесскую ОГА.
Что известно об атаке на портовую инфраструктуру в Одесской области?
В ночь на 20 августа российские ударные дроны "Шахед" атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе.
Есть повреждения, возникли пожары, которые оперативно тушат спасатели ГСЧС Одесской области. Вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, повреждены производственные помещения.
В результате атаки 1 человек получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.
Последствия атаки по припортовой инфраструктуре
К ликвидации последствий привлекли 54 спасателя и 16 единиц техники.
Россия атакует Украину "Шахедами": последние новости
- В Запорожской области утром в Запорожской области 20 августа работают силы ПВО. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
- Российская армия массово атаковала Ахтырскую общину Сумской области, попав в частный сектор. В результате атаки есть пожары и пострадавшие, погибших нет. К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. По данным полиции, ранены 12 человек, среди них есть дети.