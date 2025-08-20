На місці влучання виникли пожежі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію та Одеську ОВА.

Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами": де є загроза обстрілу

Що відомо про атаку на портову інфраструктуру на Одещині?

В ніч на 20 серпня російські ударні дрони "Шахед" атакували припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі.

Є ушкодження, виникли пожежі, які оперативно гасять рятувальники ДСНС Одещини. Спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури, пошкоджено виробничі приміщення.

Унаслідок атаки 1 людина отримала поранення, їй надається медична допомога.

Наслідки атаки по припортовій інфраструктурі

До ліквідації наслідків залучили 54 рятувальники та 16 одиниць техніки.

Росія атакує Україну "Шахедами": останні новини