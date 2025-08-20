На місці влучання виникли пожежі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію та Одеську ОВА.
Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами": де є загроза обстрілу
Що відомо про атаку на портову інфраструктуру на Одещині?
В ніч на 20 серпня російські ударні дрони "Шахед" атакували припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі.
Є ушкодження, виникли пожежі, які оперативно гасять рятувальники ДСНС Одещини. Спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури, пошкоджено виробничі приміщення.
Унаслідок атаки 1 людина отримала поранення, їй надається медична допомога.
Наслідки атаки по припортовій інфраструктурі
До ліквідації наслідків залучили 54 рятувальники та 16 одиниць техніки.
Росія атакує Україну "Шахедами": останні новини
У Запорізькій області зранку 20 серпня працюють сили ППО. Мешканців закликають залишатися в укриттях.
Російська армія масово атакувала Охтирську громаду Сумщини, влучивши в приватний сектор. Внаслідок атаки є пожежі та постраждалі, загиблих немає. До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби. Постраждалим надають необхідну допомогу. За даними поліції, поранено 12 людей, серед них є діти.